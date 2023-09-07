اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 سبتمبر 2023 04:53 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

صحة قنا تنظم قافلة طبية بقرية خزام ضمن حياة كريمة

الخميس، 07 سبتمبر 2023 04:00 ص
صحة قنا تنظم قافلة طبية بقرية خزام ضمن حياة كريمة قافلة طبية - أرشيفة
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص بقنا، أن مديرية الصحة بقنا ستنظم قافلة طبية بقرية خزام بمقر الوحدة الصحية، اليوم الخميس، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة.
 
وأوضحت الوحدة المحلية، أن القافلة تقدم الكشف والعلاج المجانى للمواطنين فى جميع التخصصات مثل الباطنة والأنف والأذن والحنجرة، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، بالإضافة إلى ندوات توعية للمواطنين.
 
وأشارت الوحدة المحلية، إلى أن القافلة تأتى فى إطار حرص المحافظة ومديرية الصحة على الوصول إلى المواطنين فى جميع الأهالى وتخفيف العبء عنهم، وتقديم الخدمة الصحية للجميع.

صحة قنا

قافلة طبية

مركز قوص

قرية خزام

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة