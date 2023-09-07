صحة قنا تنظم قافلة طبية بقرية خزام ضمن حياة كريمة

قنا صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص بقنا، أن مديرية الصحة بقنا ستنظم قافلة طبية بقرية خزام بمقر الوحدة الصحية، اليوم الخميس، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة.

وأوضحت الوحدة المحلية، أن القافلة تقدم الكشف والعلاج المجانى للمواطنين فى جميع التخصصات مثل الباطنة والأنف والأذن والحنجرة، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، بالإضافة إلى ندوات توعية للمواطنين.

وأشارت الوحدة المحلية، إلى أن القافلة تأتى فى إطار حرص المحافظة ومديرية الصحة على الوصول إلى المواطنين فى جميع الأهالى وتخفيف العبء عنهم، وتقديم الخدمة الصحية للجميع.