بعد افتتاحه بقنا.. أهم المعلومات عن أول مركز استشارات دوائية بالجمهورية

يستعرض "اليوم السابع" أهم المعلومات عن مركز الاستشارات الدوائية:



1. أول مركز إستشاري دوائي متخصص على مستوى الجمهورية.

2. يهدف إلى تقديم المشورة الدوائية لتناول الأدوية بشكل سليم وتحقيق أفضل وآمن استخدام للدواء من خلال معرفة التفاعلات الدوائية بصورة علمية.

3.معرفة مدى تعارض الأدوية مع بعضها البعض وكذلك معرفة مضاعفاتها والحد من تلك المضاعفات وكيفية الحصول على أعلى استفادة من الأدوية.

4. يهدف إلى تمكين المريض من المشاركة الفاعلة للخطة العلاجية بهدف تحسين الاستجابة.

5. سوف يعمل على تقصي النظام العلاجي والدوائي للمريض والموصوف من أكثر من جهة طبية وأكثر من طبيب بما يضمن عدم حدوث أي مشكلة قد تكون محتملة بسبب الأدوية المستخدمة وبما يقلل من هدر الأدوية الناتج عن الاستخدام الخاطئ لتلك الأدوية.

6. يجري الإعداد لـ 3 مراكز أخري قبل نهاية العام الجاري لضمان وصول الخدمات الاستشارية الدوائية لجميع أبناء المحافظة.

7. يشرف عليه نخبة من الصيادلة الدارسين لعلوم الصيدلة الإكلينيكية سوف يساهم في الحد من الأخطاء الدوائية وخطورتها وتحسين فاعلية الدواء بما يضمن زيادة نسب الشفاء للمرضى.

