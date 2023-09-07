سياح يصورون لحظة انفجار بركان فويجو بجواتيمالا رغم التحذيرات

فاطمة شوقى

حذرت سلطات جواتيمالا فى مرات عدة الاقتراب من منطقة بركان فويجو الذى سجل عدة انفجارات خلال الاشهر الماضية، وعلى الرغم من ذلك فقام عدد من السياح بتصوير احظة انفجار بركان فويجو، وهم أسفل الجبل مما أدى الى حالة من الغضب .

وأشارت صحيفة انفوباى الارجنتينية، إلى أن الانفجارات الأخير التى كانت أمس الاربعاء تسببت فى أعمدة من الرماد بارتفاع 4500 الى 4700 متر فوق مستوى سطح البحر.

وأشار المعهد الوطني لعلم الزلازل والبراكين والأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (INSIVUMEH) إلى أنه تم الإبلاغ عن 5 إلى 8 انفجارات ذات خصائص ضعيفة ومعتدلة في الساعة.

وبحسب الكيان، فإن "هذه الانفجارات تولد أعمدة من الرماد يتراوح ارتفاعها بين 4500 إلى 4700 متر فوق مستوى سطح البحر، وتنتشر في اتجاه الغرب والشمال الغربي".

من ناحية أخرى، أشار المعهد الوطنى لعلم الزلازل والبراكين إلى تسجيل انهيارات ثلجية ضعيفة ومتوسطة حول الحفرة. بالإضافة إلى ذلك، يتم سماع الأصوات المرتبطة بإطلاق الغازات.

يُظهر مقطع فيديو تمت مشاركته على شبكات التواصل الاجتماعي اللحظة الدقيقة التي ينفجر فيها بركان فويغو، ويسبب عمودًا مثيرًا للإعجاب من الرماد البني.

وفي هذا السياق، أوصى المعهد باتخاذ سلسلة من الاحتياطات لبعض الجهات مثل الطيران المدني، بسبب وجود الرماد في دائرة نصف قطرها 30 كيلومترا على ارتفاعات أقل من 5000 متر فوق مستوى سطح البحر.

وأوضح أن "اتجاه الرياح بشكل أساسي هو الجنوب الغربي والغرب والشمال الغربي، ومع ذلك، ضع في اعتبارك تباين اتجاه الرياح على ارتفاعات مختلفة، وأن الرياح المتسارعة يمكن أن تنشر الرماد إلى مسافات أكبر".