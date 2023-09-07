زهرة الياسمين تعزز صحة البشرة .. تحتوى على زيوت تكافح حب الشباب

كتبت رانيا عامر

كشفت دراسة حديثة أن هناك زهو تتميز بفوائد صحية متعددة منها العناية بالبشرة ومكافحة الشيخوخة ، ومن أبرزها زهور الياسمين ، سيعرض التقرير التالى فوائد تلك الزهرة .وذلك وفقا لما نشره موقع hindustantimes.

وأوضح الباحثون أن زهور الياسمين يطلق عليها "ملكة الليل" حيث أنها غنية بمضادات الأكسدة، مما يحمي البشرة من هجوم الجذور الحرة والضغوطات البيئية ، وتحفز هذه الزهرة النباتية إنتاج الكولاجين، مما يفيد صحة البشرة ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، بالإضافة الى تحسين ملمس البشرة ولونها.

فوائد زهرة الياسمين :

تعتبر خصائص الياسمين مضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات ،ومضادة لحب الشباب علاجًا فعالاً لتهيج الجلد والأكزيما والطفح الجلدي والتهاب. وتشمل مكوناته حمض البنزويك وبنزوات البنزيل، وهي مواد كيميائية تقتل وتثبط البكتيريا والفطريات.

1. يقلل من ندبات حب الشباب ، والبقع الداكنة ومضادات الأكسدة في الياسمين يحمي البشرة من الجذور الحرة مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث الذي يسبب الشيخوخة المبكرة.

2. يساعد الياسمين في الحفاظ على مظهر البشرة شابة ونضرة.

3. يستخدم الياسمين في ترطيب الوجه لاستعادة بريق البشرة ويساعد على توازن الرطوبة في الجلد لتقليل الجفاف بشكل طبيعي دون سد المسام. يوحد لون البشرة - يعتبر زيت الياسمين العطري بمثابة منشط للحصول على بشرة جميلة ومتوازنة ومتوهجة. فهويساعد فى التخلص من البقع الداكنة .

4. يساعد زيت الياسمين على تفتيح ندبات حب الشباب مع مرور الوقت، ويكشف عن بشرة صحية ومشرقة.

5. تعزيز المزاج - إن استنشاق رائحة الياسمين لديه القدرة على إطلاق مواد كيميائية في الدماغ تشعرك بالسعادة والتي تنشط وتقلل من التوتر والقلق.

6. زهرة الياسمين تساعد على النوم وتعتبر بمثابة مهدئ على الاسترخاء في وقت النوم مما يسهل عليك النوم وتجنب الأرق.