رئيس جامعة القناة يشارك فى الاجتماع التنسيقى لمشروع العيادات النباتية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، إن كلية الزراعة لديها بنية تحتية هائلة من قاعات الدروس والمعامل والمزارع وصالات الإنتاج، ومكتبات، بالإضافة إلى حوالي 210 عضو هيئة تدريس على درجة رفيعة من الإعداد المهني، وتستقبل الكلية العديد من الطلاب الوافدين من الدول العربية المجاورة، كما تسعى إلى تحديث شامل في المناهج وطرق التدريس والتقييم، وزيادة دور الطالب في العملية التعليمية، وهو ما يعرف بالتعليم المتمركز على تنمية قدرات الطالب ليصبح قادراً على التعلم المستمر.

في هذا الإطار أكد " مندور" أن مشاركة كلية الزراعة بمشروع العيادة النباتية وهو أحد المشاريع الممولة من برنامج الإيريسمس التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يشمل إنشاء دبلومة العيادة النباتية، وقد تم تفعيلها للمرة الأولى على مستوى الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس، بالإضافة لتأسيس معمل للعيادة النباتية، تم بالفعل البدء في تأسيسه بقسم النبات الزراعي.

هذا وتتلخص أهداف العيادة النباتية في التعرف على مشكلات الآفات النباتية وتشخيصها، و المساهمة في تدريب طلاب الدراسات العليا، فضلا عن خدمة المجتمع الزراعي.

جاء ذلك أثناء مشاركة رئيس الجامعة بالاجتماع التنسيقي لمشروع العيادة النباتية، بحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد إبراهيم شعبان أستاذ أمراض النبات ومنسق برنامج العيادة النباتية.

ومن الجامعات المشاركة حضر الاجتماع الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، والدكتور محمود الصادق جامعة جنوب الوادي، والدكتور أحمد حسانين جامعة سوهاج، والدكتور بهيج الديب جامعة سوهاج، والدكتور إسلام الشيخ جامعة سوهاج، والدكتور ياسر شبانه جامعة المنصورة، والدكتور محمود جابر جامعة الإسكندرية.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة إلى أن البرنامج الجديد الذي يعد أحد مخرجات المشروع يطبق مناهج حديثة بنظام النقاط المعتمدة، تقوم فلسفته على التنسيق والتكامل الرأسي والأفقي بين المقررات، وهو ما يعرف بنظام التكامل الذي يعتمد على التداخل بين المقررات المختلفة لتفادي التكرار والتعارض.

فيما أكد الدكتور محمد يس أن البرنامج يُعد مزج بين المنهج الأكاديمي والتطبيق العلمي لإعطاء صورة متكاملة للطالب، كما يوفر البرنامج المتكامل الجديد لطالب دبلوم العيادة النباتية التعرض للمشكلات الزراعية التطبيقية، لتحقيق الإرضاء المهني والتأهيل لقيادة مهنية تحقق له التعليم المستمر والقدرة التنافسية .

وخلال اللقاء عرض الدكتور وليد شعبان الملامح الرئيسية لبرنامج العيادات النباتية، حيث يهدف البرنامج إلى تقديم تعليم عالي الجودة مع الإشراف الأكاديمي الكامل للطلاب، وتقييم الأداء بشكل مستمر ، يتميز البرنامج بالمقررات التكاملية على المستويين الأفقي والرأسي، هذا بالإضافة إلى وجود مقررات اختيارية تتيح للطالب دراسة أكثر تعمقا وتخصصا في نواحي يستخدمها الخريج في حياته العملية، ويراعى أن يشمل البرنامج على جزء تعليم إلكتروني، يتضمن الجهد الدراسي للطالب student workload دراسة نظرية وعملية، ويشمل التطبيقات المعملية والتدريب والزيارات الميدانية للتدريب على التطبيقات الميدانية والحقلية المختلفة .

ويحقق البرنامج متطلبات الجامعة التي تتضمن المقررات التي تربط الطالب بالبيئة، وتلبي احتياجات سوق العمل والتشغيل وآداب المهنة، ومقدمة لطرق البحث العلمي وتطبيقاته، وإجمالي النقاط المعتمدة للبرنامج 60 نقطة معتمدة، السنة الدراسية تشمل 34 أسبوع بواقع 1500 ساعة بإجمالي 60 نقطة معتمدة.

و شروط القيد، أن يكون الطالب حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية أو ما يعادلها، تطبق الشروط العامة للقيد لدرجة الدبلوم بجامعة قناة السويس ، يعتبر البرنامج ذو طبيعة خاصة، تحدد رسوم التسجيل وطريقة الدفع طبقاً لبرامج التعليم الغير التقليدي بالجامعة.

مدة الدراسة عام دراسي واحد وتنقسم السنة الأكاديمية إلى فصلين دراسيين، مدة الواحد 15 أسبوع،و ينتهي كل فصل بامتحان بالإضافة لفترة التدريب المقرر لها ثلاثة اشهر في المواقع الإنتاجية.