جامعة القناة تنظم ورشة عمل لتأهيل سفراء التميز لجائزة التميز الحكومى

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت جامعة قناة السويس ورشة عمل بمركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة يومى 4 و5 سبتمبر لسفراء التميز الممثلين للكليات المختلفة بالجامعة فى إطار التعريف بمنظومة التميز الحكومى وجوائز التميز الداخلى على مستوى الجامعة.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أن التدريب يهدف إلى تأهيل سفراء التميز، لفهم متطلبات ومعايير وٱليات تقييم الوحدة الحكومية المتميزة فى تقديم الخدمات، مضيفا أن التدريب يساهم فى نشر وتعزيز ثقافة التميز، والعمل على بناء قدرات سفراء التميز، مؤكدًا أهمية تشجيع روح المشاركة وتعزيز الابتكار والإبداع، وتحفيز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

وأكد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية فى الجهات الحكومية يأتى انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسى بقطاعات الدولة المختلفة.

موضحا أنه فى إطار التوسع فى تطبيق نظام جوائز التميز الداخلى بالمؤسسات الحكومية يأتى العمل على إحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسى، لتحقيق جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، من خلال العمل على رفع درجة جاهزية تلك المؤسسات، واستدامة التميز بها وتأهيلها للمشاركة فى الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي".

ويذكر أن الدكتور معتز الجيار والدكتور رفيق عبد الرحمن قد تناولا-فى ورشة العمل- شرح التعريف بالجوائز المقدمة ومعاييرها، وكيفية صياغتها استنادا إلى سمات التميز بكل كلية، مع ربطها بالخطة الاستراتيجية وخطتها التنفيذية لكل كلية، مع ممارسة صياغة القدرات للمعايير العشر، واستخدام مؤشرات الأداء،

ومقاييس الرضا المتناسبة مع القدرة، واستغلال دليل المؤشرات الصادر عن الجائزة، وكيفية الربط ما بين الإجراءات التى تتم بالكليات مع المحاور المختلفة لرؤية مصر 2030، ومعايير تقييم الجائزة وشروط الفوز بها، وآلية العمل المتبعة لصياغة كيفية الترشح والإطار الزمنى للتقدم للجائزة والإعلان عن الفائزين بها.