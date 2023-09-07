رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف بافتتاح مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية

كتب لؤى على

أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية يوم السبت الموافق 9/ 9/ 2023م، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة)، بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة.