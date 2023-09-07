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رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف بافتتاح مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية

الخميس، 07 سبتمبر 2023 11:37 ص
رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف بافتتاح مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية رئيس مجلس الوزراء مع وزير الأوقاف - ارشيفية
كتب لؤى على

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أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية يوم السبت الموافق 9/ 9/ 2023م، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة)، بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة.
 
كان محمد مختار جمعة ، وزير الاوقاف، قد أكد أن الأدوات والوسائل لا يمكن الحكم عليها في ذاتها بالقبول المطلق أو الرفض المطلق ، فالسكين التي تقطع وتذبح لا غنى عن منافعها شريطة تجنب مضارها ، والنار التي تحرق لا غنى أيضًا عن منافعها واستخداماتها الرشيدة شريطة تجنب مضارها ، وكذلك صناعة السلاح الذي لا غنى عنه لحماية أمن المجتمعات والأوطان والدفاع عنها ، فإنه قد يكون مكمن خطورة إذا وقع في يد الإرهابيين والمتطرفين ومن يسيئون استخدامه ، بل القلم أيضًا قد يكون وسيلة رشاد أو آلة سباب ، كلها أدوات ووسائل يمكن أن توجه للخير أو للشر ، وهذا هو الحال نفسها في سائر وسائل الاتصال الإلكتروني التي يمكن أن نستخدمها في كل ما يخدم العلم والدعوة والبشرية وتيسير سبل التواصل ، كما يمكن استخدامها للهدم على نحو ما تفعل الجماعات الإرهابية والمتطرفة. 
 
 

مؤتمر الاوقاف

وزير الاوقاف

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