اليوم السابع
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الخميس، 07 سبتمبر 2023 05:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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ختام فعاليات تدريب لغة الإشارة للعاملين بالمديريات الخدمية بالوادى الجديد

الخميس، 07 سبتمبر 2023 04:18 م
ختام فعاليات تدريب لغة الإشارة للعاملين بالمديريات الخدمية بالوادى الجديد جانب من الفعاليات
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن ختام فعاليات الحقيبة التدريبية على لغة الإشارة المنفذة بالتنسيق مع إدارتى التربية الخاصة والتدريب بالمديرية، حيث استهدف التدريب مجموعة من العاملين بقطاع تعليم المحافظة والمصالح الخدمية منها مديرية الأوقاف ، شركة المياه ، مديرية الصحة وغيرها من المصالح الحكومية.
 
وأوضح مدير التعليم بالمحافظة، أن ذلك يأتى من منطلق إعداد كوادر بشرية قادرة على تقديم الخدمات والتعامل مع الأشخاص من ذوى الهمم والقدرات الصم وضعاف السمع وتسهيل التواصل معهم، كما جرى تكريم مجموعة من طلاب التربية السمعية المشاركين بالبرنامج التدريبى المبدع الصغير ( حساب الأصابع) إجراء العمليات الحسابية بلغة الإشارة.

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