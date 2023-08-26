تعليم الوادى الجديد: لوحات إرشادية لنشر ثقافة لغة الإشارة بالمدارس

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد ، عن تسليم مجموعة من اللوحات لجميع الادارات التعليمية لتوزيعها على مدارس المحافظة ( عام _ فنى ) وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعميم لوحات استرشادية بالإشارات الأكثر استخدامًا لطلاب الصم وضعاف السمع بجميع مدارس الجمهورية ضمن المبادرة الوزارية اتكلم اشارة .

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة أن الهدف من ذلك هو المساعدة فى تسهيل تعاملات شركاء المجتمع من ذوى الهمم وتقديم كافة سبل الدعم لهم لافتا بالتوجيه بوضع اللوحات بأماكن واضحة بالمدرسة لما تحمله من كلمات بلغة الإشارة تعمل على نشر هذه الثقافة بين فئات المجتمع.

وفى سياق متصل أكد وكيل التعليم بالمحافظة على استمرار تنفيذ فعاليات الأنشطة الصيفية لإدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية حيث يجرى تنفيذ ورش عمل تدريبية للطلاب الموهوبين بالمجالات المختلفة فى جميع الإدارات التعليمية.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن خطة العمل خلال الأسبوع المنقضى تضمنت فعاليات عن التخطيط للمستقبل والابتزاز الإلكتروني وكيفية الوقاية منه والتدريب على برنامج word ووقاية وأمان صفحات التواصل والبحث عبر الانترنت وفن التصوير الفوتوغرافي.