جوجل تواجه دعوى قضائية من المستهلكين فى بريطانيا بسبب أزمة تكلفة المعيشة

كتبت: نهال أبو السعود

تواجه شركة جوجل دعوى قضائية جديدة بمليارات الجنيهات الاسترلينية من المستهلكين في المملكة المتحدة وسط اتهامات للشركة بالمساهمة في ارتفاع الأسعار وأزمة تكلفة المعيشة.

وتقول الدعوى القضائية، نيابة عن كل مستهلك في المملكة المتحدة، إن شركة جوجل قامت بخنق المنافسة في سوق محركات البحث، مما تسبب في ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء اقتصاد المملكة المتحدة.

ووفقا للجارديان، تزعم الدعوى المرفوعة أمام محكمة استئناف المنافسة أن شركة Google قد انتهكت قانون المنافسة ورفعت تكاليف المعيشة لكل مستهلك في المملكة المتحدة.

تم اتهام جوجل بمنع المنافسة في عمليات البحث عبر الهاتف المحمول، واستخدام هيمنتها على السوق لرفع الأسعار التي يدفعها المعلنون مقابل مكانهم على صفحة بحث جوجل ثم يتم تمريرها إلى المستهلكين، وفقا للادعاء.

وأشارت الجارديان إلى أن التمويل الجماعي للدعوى يتم من قبل شركة Hereford Litigation، وهي ممول عالمي للتقاضي التجاري، وقالت نيكي ستوبفورد، المؤسس المشارك لـ Consumer Voice، وهي ناشطة في مجال حقوق المستهلك وممثلة المجموعة في الإجراء: "يهدف هذا الإجراء إلى تصحيح التوازن - ليس فقط من خلال استعادة الأشخاص لما يستحقونه ولكن أيضًا من خلال إلزام Google بالمسؤولية وان تحاسب على افعالها"

وتم طلب تعويضات تقدر بـ 7.3 مليار جنيه إسترليني لنحو 65 مليون مستخدم في المملكة المتحدة فوق سن 16 عامًا، مما يعني 100 جنيه استرليني على الأقل للشخص الواحد في المتوسط.

كما أطلقت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) أيضًا تحقيقًا فيما إذا كانت جوجل قد أساءت استخدام مركزها المهيمن من خلال سلوكها في مجال تكنولوجيا الإعلان.

في الدعوى القضائية، اتهمت جوجل بملء صفحات البحث الخاصة بها بالإعلانات المدفوعة، والضغط على الشركات لدفع المزيد مقابل "النقرات"، بدلاً من الاعتماد على المستهلكين في العثور على مواقعهم بأنفسهم، وتدعي الدعوى القضائية أن محرك البحث الأكثر تنافسية سيختار الإعلانات بناءً على مدى ملاءمتها للمستخدم أكثر من السعر الذي يدفعه المعلن.

وعلى الجانب الاخر، قال متحدث باسم جوجل: "هذه القضية تخمينية وانتهازية، وسوف نعارضها بقوة. يستخدم الناس Google لأنه مفيد. نحن نجني الأموال فقط إذا كانت الإعلانات مفيدة وذات صلة، كما هو موضح من خلال النقرات - بسعر يتم تحديده من خلال مزاد في الوقت الفعلي" وتابع: "يلعب الإعلان دورًا حاسمًا في مساعدة الأشخاص على اكتشاف أعمال جديدة وقضايا جديدة ومنتجات جديدة."