"ثقافة الأقصر" تنظم ندوات حول استثمار وقت الفراغ وأثر الرياضة على السلوك.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "الشباب وكيف يستثمر وقت الفراغ".

وأوضح سيد صدقي أهمية الوقت للإنسان والشباب وأهمية استثماره لوقت فراغه، وفوائد استثمار وقت الفراغ للشباب، بجانب ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية نفذتها رحمة أحمد.

بينما أعد قصر ثقافة حسن فتحي معرض لأعمال الرسم نفذها محمد إبراهيم، وأعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس قصة"الكلب شعشع "نفذتها أسماء أحمد ونرمين البير، وقدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان" متلازمة اكس الهش" أوضحت حياة عبد الرحيم صفات أصحاب المتلازمة، والتدخلات العلاجية، وكذلك قدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "أثر الرياضة على السلوك" أوضح محمد الصادق أهمية الرياضة وأثر الرياضة في السلوك وأنواع الرياضة المختلفة، بجانب ذلك أعدت ورشة حكي بعنوان "القراءة كالماء والهواء" أعدها محمد علي.

وأعد قصر ثقافة حسن فتحي أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين بعنوان "كلمتين"، كما أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد بعنوان" ندالة _بضحك "، بجانب ذلك أعد دوري ثقافي لرواد القصر أدارته فاطمة ماهر، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.