محاضرات ثقافية حول ذوى القدرات الخاصة وفرص العمل وورش للأطفال بقصور الثقافة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت قصور ثقافة الأقصر عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان" ذو القدرات الخاصة وفرص العمل" أوضح سيد صدقي مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة، وجهود الدولة في توفير فرص عمل لهم، التشريعات المنظمة لعمل ذوي الاحتياجات.

وبجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي وألقى عدة قصائد بعنوان "تأويل _قلب _فرد حمام"، ونفذت ورشة أشغال يدوية نحت على حجر الألباستر نفذها حسان على، وورشة فنية بعنوان "ابتكارات" نفذها حسن رفاعي مستخدما خامات الصلصال، عمل نموذج عصفور إستخدام ألوان الصلصال الطبيعي.

فيما قدم قصر بهاء طاهر محاضرة بعنوان "خطورة الكلمة" أوضح شعبان شلبي أنه ذكرت الكلمة في القرآن الكريم وتأثير الكلمة على صاحبها، والكلمة الطيبة والكلمة السيئة والنتائج المترتبة عليها وتربية الأطفال على الكلمة الصادقة، يتوقف الإنسان على الكلمة التي يلقيها ودليل على شخصيته، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "مسرح العرائس" أوضح المخرج المسرحي محمود النجار أنه مسرح يخص الأطفال، وبداياته وأشكاله، وألوان مسرح الطفل ومسرح القفاز، بينما أعد قصر ثقافة الطود عرض إنشاد ديني بعنوان "سيد المرسلين _ملاك الرحمة"، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة تعليم الخياطة "طريقة قص بلوزة بلونين" نفذتها أسماء أحمد، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.