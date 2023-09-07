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"تاون جاس" توجه 4 نصائح لمستخدمى سخانات الغاز الطبيعى

الخميس، 07 سبتمبر 2023 07:18 م
"تاون جاس" توجه 4 نصائح لمستخدمى سخانات الغاز الطبيعى تنويه تاون جاس على صفحتها
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس"- إحدى شركات قطاع البترول- عن مجموعة من الإرشادات العامة للتعامل مع الغاز الطبيعى بالمنزل، حيث حددت الشركة، أنه فيما يخص السخانات التى تعمل بالغاز الطبيعى، يجب الالتزام بالإرشادات المرفقة، والتى تتضمن الآتى..
 
1- عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعى أو اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين للتعامل معها أو استخدام خامات غير معتمدة  على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة.
 
2- عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائيا إذ يلجأ بعض العملاء إلى الغائها أو سدها بمعرفتهم.
 
3- عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان (المركبة فوق السخان) لأى سبب من الأسباب.
 
4- عدم استبدال أجهزة السخان أو البوتاجاز وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى عن طريق العميل.

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