"تاون جاس" توجه 4 نصائح لمستخدمى سخانات الغاز الطبيعى

كتبت -مروة الغول

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس"- إحدى شركات قطاع البترول- عن مجموعة من الإرشادات العامة للتعامل مع الغاز الطبيعى بالمنزل، حيث حددت الشركة، أنه فيما يخص السخانات التى تعمل بالغاز الطبيعى، يجب الالتزام بالإرشادات المرفقة، والتى تتضمن الآتى..

1- عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعى أو اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين للتعامل معها أو استخدام خامات غير معتمدة على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة.

2- عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائيا إذ يلجأ بعض العملاء إلى الغائها أو سدها بمعرفتهم.

3- عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان (المركبة فوق السخان) لأى سبب من الأسباب.

4- عدم استبدال أجهزة السخان أو البوتاجاز وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى عن طريق العميل.