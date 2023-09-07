انتشال جثمان شاب غرق فى ترعة تيرة بكفر الشيخ

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة كفر الشيخ من انتشال جثمان شاب غارق بهاويس ترعة تيرة بالقرب من قرية إبشان بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعد ساعات من غرقة، ليجرى نقله عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بيلا المركزى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطار من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بغرق شاب بهاويس ترعة تيرة بالقرب من قرية إبشان، ليجري الدفع بقوات الإنقاذ النهري ويجرى انتشال الجثمان.

وبانتقال الأجهزة الأمنية لموقع الحادث تبين أن الشاب المتوفى " محمد ناصر طه علي" 20 عاما، وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليه أكد أن الشاب توفي نتيجة إسفسيكيا الغرق، لتقرر جهات التحقيق دفن جثمان الشاب بمعرفة أهليته وطلب تحريات وحدة البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها وقوفًا علي حقيقتها، وشيع أهالي قرية إبشان جثمان الشاب، ليجرى دفنه بمقابر العائلة بالقرية.