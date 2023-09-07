الكونغو الديمقراطية تحث مجلس الأمن على سحب بعثة الأمم المتحدة من أراضيها

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دعت حكومة الكونغو الديمقراطية رئيس مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة إلى التعجيل بسحب بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في رسالة من 6 صفحات موقعة من نائب رئيس الوزراء الكونغولي ووزير الخارجية، كريستوف لوتوندولا أبالا، وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقالت حكومة الكونغو الديمقراطية - في رسالتها - إن كينشاسا تكرر مجددا طلب التعجيل بـ"الانسحاب المرحلي والمسئول والمستدام" لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي تم الإعلان عنه منذ عام 2018 وجرى اعتماد خطته الانتقالية في عام 2021.

وذكرت الحكومة الكونغولية بظروف وجود بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أشارت إلى التدخلات المختلفة لهذه البعثة في الأحداث التي وقعت في البلاد.

وترى الحكومة الكونغولية أن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية كانت عاجزة ولم تتمكن من ضمان حماية السكان المدنيين لاسيما في المناطق التي تشهد أعمال عنف وانتشار للمليشيات المسلحة.

ولفتت حكومة كينشاسا إلى انعدام ثقة سكان إقليمي "كيفو الشمالي" و"إيتوري"، إن لم يكن جميع الكونغوليين، في هذه القوة والذين يكون توترهم دائما مرشحا للتحول إلى صدام مع القوة في أي لحظة.

وألمحت إلى آخر الحوادث المؤسفة التي وقعت في جوما، عاصمة إقليم كيفو الشمالي، في 30 أغسطس الماضي وأسفرت عن خسائر بشرية كبيرة، مشيرة إلى أنه لهذا السبب فإن التعجيل بالانسحاب التدريجي للبعثة الأممية بنهاية العام الجاري أصبح أمرا ضروريا.

تجدر الإشارة إلى أن زعماء دول مجموعة شرق أفريقيا اتفقوا، يوم أمس الثلاثاء، على تمديد مهمة القوة العسكرية الإقليمية التابعة للمجموعة والتي جرى نشرها في شرق الكونغو الديمقراطية لمواجهة الجماعات المسلحة وإعادة الاستقرار لهذه المنطقة المضطربة من البلاد.

وذكر بيان صدر عن مجموعة شرق أفريقيا عقب قمة لزعمائها في نيروبي يوم أمس أن رؤساء دول المجموعة اتفقوا على تمديد تفويض القوة العسكرية الإقليمية لمجموعة شرق أفريقيا حتى 8 ديسمبر.

كانت مجموعة شرق أفريقيا، التي تضم 7 دول، قد أرسلت قوات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في نوفمبر الماضي لمواجهة متمردي "حركة 23 مارس" في شرق البلاد.