القبض على طرفى مشاجرة نتج عنها مصرع شخص فى المنيا

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، في ضبط طرفى مشاجرة أسفرت عن مصرع أحد الأشخاص في بنى مزار وحرر محضرا بالواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنى مزار بمديرية أمن المنيا بحدوث مشاجرة وإطلاق عيار نارى بدائرة المركز .

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (3 أشخاص"أحدهم مصاب بعيار نارى " – مقيمين بدائرة المركز ) ، طرف ثانى (3 أشخاص "مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم" - مقيمين بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا ) إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب إحتكاك سيارتين تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات ، فقام أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابة أحد أفراد الطرف الأول وتوفـى أثناء محاولة إسعافه بإحدى المستشفيات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة المتهم المذكور السلاح المستخدم (فرد محلى) ، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.