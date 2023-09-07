القبض على ربة منزل وراء قتل طفل فى الشرقية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة تغيب طفل بالشرقية، وتحديد وضبط مرتكبة الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من (حداد مسلح - مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (طفل 10 سنوات ) عن مسكنهما.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية خلف تغيب الطفل وأن مرتكبة الواقعة (ربة منزل- مقيمة بذات العنوان).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينها وأهلية الطفل بسبب الجيرة، حيث استغلت تواجد الطفل أمام منزلها واستدرجته لمسكنها ووضعته داخل "جوال" وأحكمت غلقه ووضعته داخل حقيبة وقامت بإلقائها بأحد المجارى المائية ، وتم بإرشادها العثور على جثة الطفل ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.