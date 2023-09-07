العيادة القانونية بكلية الحقوق جامعة المنصورة تقوم بتطبيق برنامج المجالس النيابية

الدقهلية - محمدالحبشي

قامت العيادة القانونية، بكلية الحقوق جامعة المنصورة ، بتطبيق برنامج المجالس النيابية، تحت رعاية الدكتور وليد الشناوي، عميد الكلية، واشراف الدكتور حسام محمود حسن، مدير العيادة القانونية، وتنظيم دكتورة أماني علي الحديدي نائب مدير العيادة القانونية، حاضر بفعاليات البرنامج الدكتورة ولاء عبد الفتاح، عضو مجلس النواب

حيث شمل في شرح البرنامج أن تعديل دستور 2014 تم تعديل تمثيل المرأة في مجالس النيابة، وزادت النسبه لـ25% في القائمة الوطنية

تم وضع القائمة الوطنية التي ضمت 13 حزبا سياسيا، بالإضافة إلى توثيق الشباب والحزب السياسي، كما أوضحت كيفية ترشيح الانتخابات مجلس النواب وكيفية التعامل معاها، وبينت الفرق بين الاقتراح برغبة من مثل لجنة المقترحات والشكاوى، عن الجانب التشريع والقوانين، طلب الإحاطة أحد الأدوات البرلمانية الرقابية التي يتم استخدامها في طلب الإحاطة، كما شمل البرنامج المناقشة مع الطلاب فيما يخص متطلعاتهم وأفكارهم للمستقبل.

ومن جانبها عبرت الدكتورة أماني الحديدي، نائب مدير العيادة القانونية بجامعة المنصورة، عن سعادتها بانطلاق برنامج المجالس النيابية الذي لاقى نجاحاً كبيراً .

واختتمت حديثها قائلة: نحن فخورين بإطلاق البرنامج الذي سيساعد خريجي البرنامج والذين تم تدريبهم علي فهم شروط المجالس النيابية ، والالتزام بها بشكل صحيح والبدء فيها باكراً.

وقد اختتم الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية البرنامج بتكريم النائبة ولاء عبدالفتاح في نهاية البرنامج تكريما لجهودها.