جامعة المنصورة الأهلية تعلن عن ضوابط وشروط السكن الجامعى بمدينة المنصورة الجديدة

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية ، عن تخصيص عدد من العمارات السكنية «الإسكان المتميز» للطلاب، أعضاء هيئة التدريس، العاملين، حيث تم توفير سكن متميز بالعمارات التابعة لجامعة المنصورة الأهلية بمشروع إسكان مصر بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك حرصاً من جامعة المنصورة الأهلية على توفير كل سبل الدعم لطلاب الجامعة القدامى والمستجدين، وخاصة المغتربين بتوفير سكن متميز لهم بجوار مقر الجامعة الأهلية في إطار الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2023-2024 .

وأشار إلى السكن الجامعى لجامعة المنصورة الأهلية يتميز أن العمارات السكنية بجوار الطريق الدولي الساحلي بالعمارات أرقام( 23, 24, 25, 26) و مجهزة علي أعلي مستوي؛ وبها عمال نظافة و أمن 24 ساعة، السكن مجهز بشبكة WIFI المتصلة بسنترال مدينة المنصورة الجديدة من خلال شبكة الفايبر.

و حرصاً على توفير سبل الاطمئنان لأولياء الأمور تم تخصيص عمارات للطالبات وعمارات أخري مخصصة للطلاب ، السكن مجهز بإشراف طوال الوقت، و مجهز بعيادة طبية تعمل على مدار الساعة تحت إشراف طبي كامل من الجامعة وبها جميع التجهيزات الطبية ومتطلبات الإسعافات الأولية.

في هذا الصدد، أشار رئيس جامعة المنصورة الأهلية ، إنه سيتم فتح باب التقدم للإسكان الجامعى داخل مدينة المنصورة الجديدة اعتبارًا من يوم يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 حتى 23 سبتمبر 2023 الجاري لطلاب وطالبات جامعة المنصورة الأهلية من خلال الشروط والضوابط التالية :