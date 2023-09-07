اليوم السابع
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الخميس، 07 سبتمبر 2023 12:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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الصحة تسجل وفاة سيدة معمرة عن عمر 113 سنة بالفيوم

الخميس، 07 سبتمبر 2023 12:13 م
الصحة تسجل وفاة سيدة معمرة عن عمر 113 سنة بالفيوم اسعاف - ارشيفية
الفيوم رباب الجالي

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سجلت الوحدة الصحية بقرية قارون بمحافظة الفيوم وفاة سيدة معمرة، عن عمر 113 عاما، وتدعي ميرة فرج أبو حُزين، حيث كانت الوفاة طبيعية، وكانت حالتها مستقرة حتي الأيام الأخيرة من وفاتها. 

كانت المتوفية شعرت بحالة من الإعطاء أمي لفظت علي إثرها أنفاسها الأخيرة، وتم استدعاء طبيب الوحدة الصحية بقارون، والذي أكد وفاتها، وتم تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالقرية .

وولدت السيدة المعمرة  في 14 مايو عام 1910 أى وتزوجت  وأنجبت ولدين مسعد (70 سنة)، وسعد (75 سنة)، ولديها عشرات الأحفاد من أبناء أبناءها وأبناءهم. 

وأكد أهالي قريتها انها كانت تتمتع بذاكرة جيدة، وتحب ان تجمع أحفادها وتحكي لهم عن أيام شبابها، كما أكدوا انها لم تكن تحب تناول الأدوية وكانت تعتمد علي الأعشاب الطبية التي يتم زراعتها بالقرية 

 

 


 



 

 


المعمرين بالفيوم

قرية قارون

الفيوم

محافظة الفيوم



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