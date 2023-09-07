الشرقية تستعد للعام الدراسى بـ56 مدرسة جديدة

استعرض الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أستعدادات لإستقبال العام الدراسي الجديد ، مشيراً إلي جاهزية 56 مدرسة جديدة تستوعب 595 فصلاً وبتكلفة 349 مليون جنيه لدخول الخدمة واستقبال الطلاب لهذا العام بالإضافة إلي الانتهاء من اجراء اعمال الصيانة العاجلة لعدد 74 مدرسة بتكلفة 144 مليون جنيه وكذلك الانتهاء من اعمال انشاء 48 مدرسة تستوعب 608 فصول بتكلفة 280 مليون جنيه وتطوير 59 مدرسة بتكلفة 79 مليون جنيه ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز الحسينية.

ذلك خلال لقاءه الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، وذلك لبحث ومناقشة ٱليات تطوير منظومة التعليم العام والفني لتقديم خريج على درايه بأحدث طرق التصنيع والإنتاج المحلي والعالمي لخوض تجارب العمل الحر ومنافسة الأسواق العالمية بمنتجات مصرية وذلك وفقا لمتطلبات سوق العمل.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً بقطاع التعليم وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآت وصروح تعليمة جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب لتخريج أجيال قادرة على المساهمة في بناء وتنمية المجتمع.

وعرض خطة المحافظة في التوسع لإقامة مدارس لغات وتفعيل الإستفادة من المدن والمناطق الصناعية بالمحافظة لإنشاء مدارس للتدريب والتعليم الفني المزدوج لإكساب الطلاب المهارات اللازمه للعمل بالشركات والمنشآت الصناعية الكبري.

أشاد رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب بمجهودات محافظ الشرقية في المتابعة المستمرة لسير انتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة وتوفير بيئة مناسبة ليتمكن الطالب من الحصول على كافة المعلومات الدراسية بسهولة ويسر ، لافتا إلي أن لقائه مع المحافظ اليوم تناول بحث احتياجات جامعة الزقازيق في التوسع بانشاء كليات جديدة ، وكذلك الوقوف على جاهزية الجامعة الأهلية والتي تمثل إضافة لقطاع التعليم علي أرض المحافظة ليتم الاتفاق على الترتيب لزيارة عمل لرئيس الجامعة ولقاء السادة أعضاء هيئة التدريس.