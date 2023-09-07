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السلطات البريطانية تطارد إرهابيا فر من سجن بلندن.. "BBC" تكشف التفاصيل

الخميس، 07 سبتمبر 2023 10:43 ص
السلطات البريطانية تطارد إرهابيا فر من سجن بلندن.. "BBC" تكشف التفاصيل الارهابي دانيال خليفة
كتبت: نهال أبو السعود

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بدأت السطات البريطانية عملية مطاردة فى جميع انحاء المملكة بحثا عن جندي سابق يشتبه فى ارتكابه جرائم إرهابية فر من السجن صباح الأربعاء، يدعى دانيال عابد خليفة ويبلغ من العمر 21 عاما.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، كان خليفة ينتظر محاكمته في سجن إتش إم بي واندسوورث بلندن بعد اتهامه بترك قنابل مزيفة في قاعدة عسكرية، ويعتقد أنه هرب عبر مطبخ السجن عن طريق ربط نفسه بالجانب السفلي من شاحنة توصيل الطعام.

وتعمل مصلحة السجون مع شرطة العاصمة "لتحقيق عاجل" في كيفية هروب خليفة.

ترجح السلطات ان خليفة كان في المطبخ عندما بدأ هروبه من سجن إتش إم بي واندسوورث ، وهو سجن مشدد من الفئة B في جنوب غرب لندن، في حوالي الساعة 07:50 بتوقيت جرينتش.

وقالت الشرطة إن المتهم شوهد لآخر مرة وهو يرتدي زي طاهٍ خاص بالسجن يتكون من قميص أبيض وسروال مربعات باللونين الأحمر والأبيض وحذاء بني اللون من الصلب.

وتعتقد الشرطة أن خليفة يشكل "خطورة منخفضة" على الجمهور الا انها ناشدت المواطنين بعدم الاقتراب منه حال رؤيته والاتصال بالطوارئ فورا

وفقا للتقرير، خليفة، الذي انضم إلى الجيش في عام 2019، لديه روابط إلى منطقة كينجستون في لندن والشمال الغربي، ولكن تم توسيع البحث في جميع أنحاء البلاد، ومع استمرار المطاردة حتى الليل، لا توجد دلائل على أن الشرطة قد حققت تقدمًا، وقد يشير قرار شرطة العاصمة بطلب مساعدة الجمهور إلى أن أي خيوط أولية قد نفدت.

وأكد القائد دومينيك ميرفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، أنه تم وضع جميع قوات الشرطة والنقاط الحدودية في المملكة المتحدة على علم، وطلب من المطارات والموانئ تنفيذ إجراءات أمنية إضافية، مما أدى إلى الإبلاغ عن تأخيرات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك مطار هيثرو ومطار مانشستر وميناء دوفر.

وقال القائد ميرفي إنه تم نشر ضباط مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء لندن، حيث تتركز عمليات البحث.

وكان الجندي السابق رهن الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة، فيما يتعلق بجرائم الإرهاب وقانون الأسرار الرسمية، بما في ذلك الإعداد لعمل إرهابي، وجمع معلومات مفيدة للعدو ويزعم أنه كان يعمل لصالح دولة معادية.

 

 


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