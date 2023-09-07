اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 سبتمبر 2023 07:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

الداخلية تكشف حقيقة سير قائد سيارة برعونة فى مدينة نصر

الخميس، 07 سبتمبر 2023 06:50 م
الداخلية تكشف حقيقة سير قائد سيارة برعونة فى مدينة نصر حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن الادعاء بقيام سائق سيارة بالسير برعونة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.
 
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشادة كلامية بين السائق المذكور وإحدى السيدات بدائرة القسم حول أولوية المرور وتبين قيام كلٍ منهما بالإنصراف دون حدوث ثمة تداعيات، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وأقر بقيامه بالواقعة على النحو المُشار إليه.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

وزارة الداخلية

الأجهزة الأمنية

سير بروعنة

قائد سيارة

مواقع التواصل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة