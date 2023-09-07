اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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الادعاء الأمريكي يسعى لتوجيه اتهامات لنجل بايدن الشهر الجارى

الخميس، 07 سبتمبر 2023 01:03 ص
الادعاء الأمريكي يسعى لتوجيه اتهامات لنجل بايدن الشهر الجارى هانتر بايدن
وكالات

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قال ممثلو الادعاء الأمريكي في مذكرة قضائية، إنهم سيسعون لتوجيه الاتهام إلى هانتر نجل الرئيس جو بايدن بحلول 29 سبتمبر في قضيته المتعلقة بالضرائب والأسلحة النارية.

وبحسب "روسيا اليوم" نقلا عن "رويترز"أوضح ديفيد فايس، الذي عينه المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند في أغسطس، مستشارا خاصا للولايات المتحدة، في وثيقة قضائية، أن الحكومة ستسعى للحصول على لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى قبل الموعد النهائي في 29 سبتمبر بموجب قانون المحاكمة السريعة.

وكتب فايس في تقرير حالة إلى قاضية المقاطعة الأمريكية ماريلين نوريكا: "تعتزم الحكومة السعي لإعادة لائحة الاتهام في هذه القضية قبل ذلك التاريخ".

وأفاد محامو هانتر بايدن في ملفات المحكمة الشهر الماضي بأن المدعين تراجعوا عن اتفاق الإقرار بالذنب الذي كان سيحل التهم، مما يزيد من احتمال إجراء محاكمة جنائية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية عام 2024.

 
 

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هانتر بايدن

جو بايدن

انتخابات الرئاسة الأمريكية



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