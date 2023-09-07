الاتحادات الطلابية والمشاركة السياسية فى الحوار الوطنى.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " لجنة الشباب تكشف: السنوات الأخيرة شهدت أكبر تمكين للشباب على مدار عقود.. الاتحادات الطلابية والمشاركة السياسية فى الحوار الوطنى.. المستشار محمود فوزى: نعول كثيرا على مشاركة الشباب.. وأميرة صابر: الحوار فرصة للاستماع لهم ومناقشة أفكارهم.. لجنة الثقافة: مصر تدعم ملف الصناعات الثقافية.. ورئيس الرقابة على المصنفات يطالب بإنشاء جهاز للملكية الفكرية.

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