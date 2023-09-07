الأمن الفيدرالى الروسى يحبط عملا تخريبيا فى دونيتسك

وقال المصدر - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - إنه "تم العثور على مخبأ للأسلحة خططت مجموعة تخريب تابعة للقوات الأوكرانية، لاستخدامه في تنفيذ هجمات إرهابية قبيل يوم التصويت الموحد المقرر في 8 - 10 سبتمبر".

ووفقا للمصدر الأمنى، تم العثور في المخبأ على 46 قطعة سلاح ناري، وقواذف RPG-7، بالإضافة إلى أكثر من 1000 طلقة ذخيرة و12 قذيفة شديدة الانفجار.

وأشار المصدر إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا، لتحديد كل من له علاقة بهذا الموضوع.