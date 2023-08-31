الأمن الروسى: القضاء على مجموعة تخريبية أوكرانية بمقاطعة بريانسك

وقال بيان للأمن الروسي اليوم الخميس "لقد أحبط جهاز الأمن الفيدرالى الروسى بالتعاون مع وزارة الداخلية والحرس الوطني أنشطة مجموعة تخريبية إرهابية أوكرانية ، مكونة من عاملين في جهاز الأمن الأوكرانى وعسكريين في جهاز الاستخبارات وجهاز العمليات الخاصة بوزارة الدفاع الأوكرانية".

وأضاف البيان:"تسلل هؤلاء إلى الأراضي الروسية لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية على منشآت البنية التحتية العسكرية والطاقة"، مؤكدا القضاء على اثنين من المسلحين واعتقال خمسة آخرين، وجرح ثلاثة منهم في منطقة "نافل" بمقاطعة بريانسك.

من جانب أخر أكد حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، أن أوكرانيا قصفت المنطقة 75 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.