الأمن الروسى: القضاء على مجموعة تخريبية أوكرانية بمقاطعة بريانسك

أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى القضاء على مجموعة تخريبية فى مقاطعة بريانسك الروسية تضم أفراداً من هيئات أمنية أوكرانية.
وقال بيان للأمن الروسي اليوم الخميس "لقد أحبط جهاز الأمن الفيدرالى الروسى بالتعاون مع وزارة الداخلية والحرس الوطني أنشطة مجموعة تخريبية إرهابية أوكرانية ، مكونة من عاملين في جهاز الأمن الأوكرانى وعسكريين في جهاز الاستخبارات وجهاز العمليات الخاصة بوزارة الدفاع الأوكرانية".
وأضاف البيان:"تسلل هؤلاء إلى الأراضي الروسية لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية على منشآت البنية التحتية العسكرية والطاقة"، مؤكدا القضاء على اثنين من المسلحين واعتقال خمسة آخرين، وجرح ثلاثة منهم في منطقة "نافل" بمقاطعة بريانسك.
من جانب أخر أكد حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، أن أوكرانيا قصفت المنطقة 75 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضاف جلادكوف، أن القوات الأوكرانية قصفت المنطقة باستخدام المدفعية وقذائف الهاون وطائرات بدون طيار على مناطق مأهولة بالسكان في منطقة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا خلال اليوم الماضي .. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الخميس.
وقال إنه تم استهداف قرية نوفايا تافلوزهانكا بالمدفعية وقذائف الهاون، فيما تم استهداف مستوطنة بانكوف بقذائف الهاون.
ووفقا لحاكم المنطقة، تم إعادة تشغيل خط كهرباء بعد تضرره جراء القصف.
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