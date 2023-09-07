استشارى نفسى يقدم نصائح لتأقلم الأطفال مع بدء العام الدراسى الجديد

كتبت فاطمة خليل

ترتكب العديد من الأمهات والآباء أخطاء تؤثر على حب طفلهم للمدرسة، وقد تتسبب هذه الأخطاء التى يفعلها الآباء بدون دراية فى كراهية الطفل للمدرسة والمذاكرة، ومن هذه الأخطاء الحديث بطريقة سلبية عن الدراسة

فى السطور التالية نتعرف على أبرز النصائح التى تساعد على تأقلم الأطفال مع المدرسة فى العام الدراسي الجديد.

قال الدكتور وليد هندى، استشارى الصحة النفسية بجامعة عين شمس، فى تصريح لـ "اليوم السابع" أن العام الدراسي الجديد يأتى في جو مختلف تماما عن كل الأعوام الدراسية السابقة، حيث يأتى فى فترة ما بعد كورونا وفى فترة استقبال الموجة الرابعة من كورونا وما ترتب عليها من تبعات منها فترة طويلة من بقاء الأطفال فى المنزل والشعور بالملل.

وأضاف : العام الدراسي يأتى ونحن لسنا بأفضل صحة نفسية نتيجة الفترة السابقة من الصعوبات وكل هذا يؤثر على التقدم الدراسي للأطفال والشعور العام بالاحباط.

وأكد يجب تهيئة الأطفال للتعلم بعد فترة من الاسترخاء الذهنى والجسمي التى سيطرت عليهم فى الفترات السابقة.

مشددا على ضرورة تنظيم وقت الأطفال وعمل جدول لمواعيد النوم والاستيقاظ وتقليل وقت التعرض للموبايلات والشاشات بشكل تدريجي لتهيئة الأطفال للعام الجديد.

كما أكد على استرجاع بعض المعلومات السريعة للتنشيط الذهنى، ولو ساعة كل يوم، خاصة في المواد التى يبنى عليها العام الجديد مثل: اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات مع تعريفهم بالمنهج الجديد الذى سيدرسه.

وأضاف: يمكن عمل زيارة للمدرسة والتعرف على المعلمين كنوع من التهيئة النفسية للطفل.

وشدد على ضرورة مشاركة الطفل فى شراء مستلزمات المدرسة، مضيفا أن الأم يجب أن تتجنب الشكوى والكلام السلبى أمام أطفالها سواء مع صديقاتها أو جروب الماميز عن المدرسة مما يؤثر على تكيف الطفل فى المدرسة، وكذلك تجنب كلام الأب حول مصاريف المدرسة ، حتى لا يشعر الطفل أنه يتسبب في أزمة اقتصادية.