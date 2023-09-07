"ابدأ" تعلن المشاركة فى أسبوع شباب الجامعات بحلوان من 7 حتى 14 سبتمبر

كتبت : أماني سمير

أعلنت المبادرة الرئاسية ابدأ عن مشاركتها في أسبوع شباب الجامعات المقرر إقامته بجامعة حلوان بداية من 7 سبتمبر الجارى وحتى 14 سبتمبر 2023.

وسوف تشارك مبادرة ابدأ الوطنية فى الجلسات والفعاليات الخاصة بشباب الجامعات بمختلف شرائحهم .

ويأتي أسبوع شباب الجامعات في إطار إستراتيجية الدولة الهادفة لمواصلة الدعم وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات من الطلاب والطالبات علي حد سواء.

كما يسهم الأسبوع في تنمية مهارات الشباب من أجل التنافس بمختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية.