إزالة 13 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة بمساحة 1452 مترا

لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة مراكز المحافظة. أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات بجميع مدن ومراكز المحافظةعلى الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة مراكز المحافظة.

مشددة على الالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً وخاصةً على الأراضي الزراعية ، والضرب بيد من حديد والتصدى بمنتهى القوة لأى مخالفة بناء و إزالته ا على الفور.

ووجهت نائب محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. وأضافت أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد جميع أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة عدداً من الحملات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.