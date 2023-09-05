نائب رئيس "مستقبل وطن" يلتقى 3000 كادر تنظيمى عن الحزب بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عقد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم عدة اجتماعات تنظيمية موسعة مع 3000 كادر تنظيمي عن مراكز ومدن وأقسام وقري وكفور المحافظة، وذلك بقاعة المؤتمرات بمدينة الزقازيق، ضمن التجهيزات التي تقوم بها أمانة التنظيم المركزية، لا سيما عقب إعلان الحزب دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

جاء ذلك بحضور النائب السيد سمير والنائب أيمن حامد والنائب أحمد البنا أمناء مساعدي أمانة التنظيم المركزية والنائب الدكتور محمد سليم أمين الحزب بالشرقية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالشرقية وأعضاء هيئة المكتب وأمناء المراكز والمدن بالمحافظة. تناول اللقاء تطوير آليات العمل التنظيمي وخطط التحرك الحزبي في المرحلة القادمة ودور قيادات وكوادر الحزب علي كافة المستويات والالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل الحزبي والتأكيد علي دور قيادات الحزب في تعميق الوعي وبث روح الوطنية خلال الفترة المقبلة. وخلال اللقاء أكد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم علي أن الحزب داعم للدولة المصرية ومؤسساتها، داعياً الجميع بالوقوف صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعما لمواصلة ملحمة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية ، مشيرًا إلي أن هناك رؤية وطنية يتم تنفيذها علي ارض الواقع، موضحا ان الالتزام والتواجد بين المواطنين هما أساس نجاح العمل الحزبى.







اجتماع أعضاء حزب مستقبل وطن بالشرقية



نائب رئيس مستقبل وطن يلتقي 3000 كادر تنظيمي بالشرقية







