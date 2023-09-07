أمين عام الأمم المتحدة يناقش القضايا الإقليمية والعالمية مع الرئيس الإندونيسى

كتبت : هند المغربي

التقي أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة اليوم جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا علي هامش قمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وناقش خلال اللقاء القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الأوضاع في ميانمار وأفغانستان والشرق الأوسط، فيما ناقشا الحاجة إلى إصلاحات في الهيكل المالي الدولي.

وأعرب الأمين العام عن تقديره للدور النشط الذي تلعبه إندونيسيا كرئيس لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) لعام 2023، وسلط الضوء على الشراكة الطويلة الأمد بين الرابطة والأمم المتحدة.

وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حذر خلال كلمته في القمة من انهيار العالم بسبب سلسلة الأزمات التي يشهدها " من حالة الطوارئ المناخية المتفاقمة وتصاعد الحروب والصراعات إلى تزايد الفقر واتساع فجوة عدم المساواة لافتا الي أن العالم يواجه خطر حدوث "صدع هائل" في نظمه الاقتصادية والمالية.