أمين عام الأمم المتحدة يحذر من أزمة مالية بسبب الأزمات العالمية

كتبت : هند المغربي

حذر أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة من انهيار العالم بسبب سلسلة الأزمات التي يشهدها " من حالة الطوارئ المناخية المتفاقمة وتصاعد الحروب والصراعات إلى تزايد الفقر واتساع فجوة عدم المساواة جاء ذلك خلال كلمته لقمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لافتا إلي أن العالم يواجه خطر حدوث "صدع هائل" في نظمه الاقتصادية والمالية.

ولفت جوتيريش إلي دعوته إلى إبرام ميثاق للتضامن المناخي يشارك فيه جميع كبار المسؤولين عن الانبعاثات، وهم دول مجموعة العشرين قائلا " لقد دعوت جميع الدول الكبرى المصدرة للانبعاثات إلى بذل جهود إضافية لخفض الانبعاثات مع قيام البلدان الأكثر ثراءً بتعبئة الموارد المالية والتقنية لدعم الاقتصادات الناشئة، وقدمت خطة لتعزيز جهودنا: ما يسمى بأجندة التسريع، التي تدعو البلدان المتقدمة النمو إلى بذل المزيد من الجهود لخفض الانبعاثات. ويتعين على البلدان أن تصل إلى صافي الصفر في أقرب وقت ممكن من عام 2040، والاقتصادات الناشئة في أقرب وقت ممكن من عام 2050.

وأضاف جوتيريش " يتعين علينا أن نعمل أيضاً على إنشاء آلية فعالة لتسوية الديون لدعم تعليق المدفوعات، وشروط إقراض أطول، وأسعار فائدة أقل، للدول النامية العديدة التي تختنق بفعل ذلك مضيفا " علينا أن نعمل على زيادة السيولة من خلال توجيه 100 مليار دولار إضافية في هيئة حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف، باستخدام النموذج الذي يقترحه بنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، وهذا سيسمح بمضاعفة الموارد بما لا يقل عن خمسة أضعاف."

وقال جوتيريش "ثمة خطر حقيقي من التفكك، من حدوث صدع هائل في النظم الاقتصادية والمالية العالمية بفعل تباين استراتيجيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتضارب أطر العمل الأمنية".