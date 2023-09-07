الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولى لتمويل الاستجابة الإنسانية لأفريقيا الوسطى

كتبت : هند المغربي

دعا منسق الأمم المتحدة المقيم في جمهورية أفريقيا الوسطى، محمد أيويا، المجتمع الدولي إلى تمويل الاستجابة الإنسانية من أجل إفريقيا الوسطى، مع اشتداد الأزمات العالمية والإقليمية، قائلا: "يجب ألا تنسى جمهورية إفريقيا الوسطى وشعبها".

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، قال أيويا: "إنه لطالما كانت الجهات المانحة سخية للغاية تجاه شعب جمهورية إفريقيا الوسطى لسنوات عديدة، ولكن هذا العام تم تمويل الاستجابة الإنسانية للبلاد بنسبة 36 بالمائة فقط حتى الآن، مقارنة بـ 65 بالمائة في نفس الوقت من العام الماضى".

وأضاف المنسق الأممي، أن الأمم المتحدة لم تتمكن إلا من الوصول إلى مليون شخص من أصل 2.4 مليون كانت تستهدفهم في عام 2023 بسبب هذا النقص في التمويل، مؤكدا أن ذلك سيكون له عواقب وخيمة لأن أكثر من نصف السكان يحتاجون بالفعل إلى المساعدة، حيث تواجه البلاد مستويات عالية للغاية من انعدام الأمن الغذائي ونقص في الوصول إلى المياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليم .

وأشار المنسق الأممي إلى أن إفريقيا الوسطى لا تواجه أزمة إنسانية فحسب، بل تواجه أيضاً "أزمة حماية" حيث تتعرض العديد من النساء والفتيات للعنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل يومي. ودعا إلى توفير مزيد من التمويل للاستجابة لهذه القضايا الخطيرة للغاية.