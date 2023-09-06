وفد برئاسة عميد "هندسة طنطا" يزور جامعة أوسييك بكرواتيا لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور هرفوي كرستيتش عميد كلية الهندسة المدنية والمعمارية بجامعة جامعة اوسييك بكرواتيا وفد من كلية الهندسة بجامعة طنطا برئاسة الدكتور أحمد نصر عميد الكلية ويضم الوفد الدكتور صالح شلبي مدير وحدة التعاون الدولي بجامعة طنطا والدكتور مصطفى فهمي والدكتورة نشوى يوسف الأساتذة بقسم هندسة الانشاءات لبحث سبل التعاون المشترك في المجال الأكاديمي والبحثى.

ونقل الدكتور أحمد نصر عميد الكلية خلال الزيارة رسالة شكر من الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة للجانب الكرواتي، مؤكدا أن الزيارة تأتي فى اطار تعزيز التعاون بين الجامعتين تنفيذا لتكليفات رئيس جامعة طنطا بتلبية الدعوات الموجهة من الجامعات الأجنبية ذات التصنيفات الدولية المتقدمة لتحقيق مستهدفات خطة الجامعة الاستراتيجية في التواجد الفعال على الساحة الدولية وتوطيد العلاقات العلمية والبحثية مع الجامعات الاجنبية وتبادل الزيارات على مستوى الاساتذة والطلاب وتوقيع اتفاقيات تعاون وإطلاق برامج أكاديمية ومشروعات بحثية مشتركة.

خلال الزيارة تم الاتفاق على البدء في اجراءات إنشاء درجة ماجستير مشتركة في الهندسة المدنية، وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك لتعميق التعاون البحثي، كما رافق الوفد المصري خلال زيارته الدكتورة ماريانا استاذ الهندسة الانشائية والدكتور كارلو نياركو.

وزار الوفد مكتب العلاقات الدولية حيث تم مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بمشروع تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين، وقام الوفد بزيارة معامل الخرسانة و اختبار المواد، كما ناقش الجانبان فرص التقدم لمشروعات بحثية مشتركة من خلال برنامج هورايزون، ومشروعات بناء القدرات من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي (ِerasmus +).