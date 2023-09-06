وزير الرى: أسبوع القاهرة السادس للمياه سيكون حدثا تحضيريا لـ"COP 28"

كتبت أسماء نصار

عاد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إلى القاهرة بعد المشاركة فى "قمة المناخ الإفريقية" التى انعقدت بالعاصمة الكينية نيروبى ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

وكان الدكتور سويلم قد ترأس جلسة العمل التى انعقدت تحت عنوان "تسريع إستثمارات المياه القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في أفريقيا" وناقشت إجراءات توفير الاستثمارات المطلوبة لقطاع المياه للتعامل مع تغير المناخ وزيادة قدرة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ.

كما التقى سويلم مع أليس واهومي وزيرة المياه والصرف الصحي الكينية، حيث تم مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى، والدكتورة مريم المهيرى وزيرة البيئة بالإمارات، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين والتنسيق بشأن فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28.

وخلال اللقاء استعرض سويلم ما تحقق خلال مؤتمر المناخ السابق COP27 ، حيث نجحت مصر في وضع المياه فى قلب العمل المناخي العالمى من خلال تنظيم رئاسة المؤتمر لاجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى حول الأمن المائي، وعقد يوم للمياه ، وتنظيم جناح للمياه بالشراكة مع الدول والمنظمات الشريكة الدولية، هذه الإجراءات التي توجت بالتأكيد على ترابط المياه والمناخ لأول مرة على الإطلاق في مؤتمرات المناخ، علاوة على ذلك توصلت الدول إلى قرار تاريخي بإنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار خاصة للدول الأكثر عرضة لأزمة المناخ.

كما أشار إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال العامين الماضيين، ومساهمات أسبوع القاهرة للمياه على أجندة المياه العالمية، حيث عُقد الأسبوع الخامس كحدث تحضيرى لمؤتمر الأطراف السابع والعشرون COP27 ، كما سيعُقد الأسبوع السادس كحدث تحضيري لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرون COP28.

وأكد سويلم أن مصر بصفتها الرئيس الحالي لمؤتمر المناخ ستواصل العمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيس مؤتمر المناخ القادم على مواصلة السعى لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى ، مع التأكيد على أهمية البناء على ما تحقق في COP27 واستمرار الدفع بملف المياه على رأس أجندة المناخ العالمية عبر فعاليات COP28 لتحقيق المزيد من إنخراط المعنيين بالمياه بشكل أكبر في متابعة إجراءات تنفيذ "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" وتقديم مقترحات للإسراع من تنفيذها .