ورش عمل عن تمكين الشباب بمراكز شباب كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد عبد المنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية نظمت العديد من الفعاليات منها، ورش العمل عن ملف "تمكين الشباب"، ضمن فعاليات "صيف شبابنا" مبادرة وزارة الشباب، بمركز شباب الجرايدة، بمشاركة 30 شابا وفتاة، انطلاقاً من أهمية دور الشباب في بناء الدولة المصرية وتبنى وزارة الشباب والرياضة، ضمن مؤسسات الدولة لملف تمكين الشباب وتأهيله للقيادة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

وأضاف الكناني، تركزت ورشة العمل تركزت حول نقاط رئيسية أهمها تعريف مفهوم تمكين الشباب، ومجالاته بداية من التمكين السياسي، وحقوق المشاركة السياسية، التمكين الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والتمكين الاجتماعي، والتعليم والتدريب، والرعاية الاجتماعية للشباب، كما جرى مناقشة النجاحات التى حققتها مؤتمرات الشباب والتى أفرزت كوادر شبابية ومقترحات كان أهمها تدشين الأكاديمية الوطنية للتدريب والبرنامج الرئاسى الذى قدم للمجتمع القيادات الشبابية وتولى بعض من خريجى البرنامج للمناصب القيادية .

كما نظمت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، التصفيات النهائية لمسابقة دوري خماسى كرة القدم للنشء اليوم الثلاثاء،ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" بملعب مركز شباب أبو طبل بمشاركة فرق مراكز الشباب الفائزه على مستوى الإدارات الفرعية.

وأعلنت نتائج التحكيم بفوز فريق مركز شباب محلة دياي ممثلا لاداره شباب دسوق بالمركز الأول وجاء بالمركز الثاني فريق مركز شباب فوه ممثلا لاداره شباب فوه وتم توزيع الجوائز عليهم بحضور مدير إدارة تنميه النشء بالمديرية.