وأعربت هاريس ـ في كلمة على هامش قمة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم (الأربعاء) ـ عن سعادتها الغامرة إزاء إطلاق أول مركز للتواصل مع دول آسيان في واشنطن، مما سيساهم في تعزيز التبادل والتواصل والترابط بين الشعوب " .

وأشارت المسؤولة الأمريكية ـ في الكلمة التي بثتها قناة الحرة الإخبارية اليوم الأربعاء من جاكرتا ـ إلى الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتعزيز الشراكة مع دول جنوب شرق آسيا والتي من بينها الاستثمار في البنية التحتية والاقتصاد الرقمي وإطلاق مبادرات عديدة بشأن تغير المناخ وأمن الصحة وبرامج خاصة لتعزيز التبادل الثقافي بين الدول.

وشددت هاريس على ضرورة التطرق في هذا القمة إلى التحديات العالمية الراهنة لبلورة رؤية مشتركة طويلة الأمد لمواجهة ومعالجة هذه التحديات ولمعرفة الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة .