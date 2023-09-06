موجز الاقتصاد.. أسعار الذهب فى مصر تتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 2200 جنيه

كتب أحمد حسن

نشر موقع اليوم السابع اليوم الأربعاء 6-9-2023 عددا من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية لعل أبرزها تراجع أسعار الذهب فى مصر 5 جنيهات، ومد التنمية الصناعية سحب الكراسات لحجز 790 قطعة أرض حتى 14 سبتمبر الجارى.

التنمية الصناعية تمد سحب الكراسات لحجز 790 قطعة أرض حتى 14 سبتمبر الجارى

نظرًا للإقبال الكبير من المستثمرين ورواد الاعمال على التقدم لحجز 790 فرصة استثمارية لأراضي صناعية مرفقة أعلنت عنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بـ14 محافظة، فقد تقرر مد فترة سحب كراسات الشروط إلكترونيًا على القطع المطروحة حتى 14 سبتمبر الجاري بدلًا من 6 سبتمبر، وذلك تيسيرًا على المستثمرين ومنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيًا.

أسعار الذهب فى مصر تتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 2200 جنيه

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا بحوالي 5 جنيهات قبل قليل، على خلفية استمرار استقرار الطلب على الذهب في السوق المصري، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 2200 جنيه للجرام.

وزير البترول: الغاز الطبيعى الوقود الأفضل خلال المرحلة الانتقالية للتحول الطاقى الكامل

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى الجلسة الوزارية الاستراتيجية ضمن فعاليات مؤتمر غازتك 2023 بسنغافورة والتى ناقش خلالها عدد من وزراء البترول والطاقة دور الغاز الطبيعى والغاز المسال فى تمكين صناعة الطاقة العالمية من مواجهة المتطلبات قصيرة المدى للطاقة منخفضة الكربون، وضمت الجلسة اكبيريكى إيكو وزير الدولة النيجيرى لموارد البترول والغاز وباباك أريادجى نائب وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسى وجوزيف مكمونيجل أمين عام منتدى الطاقة الدولى.

وزيرة التعاون الدولى تلتقى المدير التنفيذى لمكتب جي بى مورجان تشيس فى مصر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سها علي، المدير التنفيذي لمكتب جي بي مورجان تشيس في مصر ومجموعة من المستثمرين الدوليين ومسئولي صناديق الاستثمار، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الدور الذي يقوم به بنك جي بي مورجان لتعزيز الاستثمارات والخدمات المالية وتقديم الحلول التي تعزز أهداف التنمية، كما شهد الاجتماع استعراض التمويلات الإنمائية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال المرافق لـ217 عمارة بـ"سكن كل المصريين

تفقد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة والمشرف على مدن بورسعيد الجديدة وغرب بورسعيد والإسماعيلية الجديدة، مشروع مرافق عمارات محدودي الدخل بإجمالى 217 عمارة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمدينة بورسعيد الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع.

أسعار النفط تسجل 89.89 دولار لخام برنت و86.54 دولار للخام الأمريكى

سجلت أسعارالنفط اليوم الأربعاء 89.89 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.54 دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة .

الرقابة المالية تنتهى من تدريب 614 طالبًا من الجامعات خلال فصل الصيف

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من تنفيذ فعاليات برنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعات المصرية؛ للاستفادة والعمل بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة لنشر الوعي والثقافة المالية لدى الشباب وتعزيز مستويات الشمول المالي في المجتمع.

وفد مصرى يعرض رؤية تطوير أسواق الكربون خلال قمة المناخ الأفريقية

شارك وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، في جلسة نقاشية بقمة المناخ الأفريقية لعام 2023 والتي تعقد حاليًا في العاصمة الكينية نيروبي، بعنوان "مستقبل شهادات الكربون في أفريقيا: الفرص والتحديات في ظل تغير المناخ".

محيى الدين: الشراكة بين جلاسجو والبنك الأفريقى تعزز قدرة أفريقيا على مواجهة التحديات

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن الشراكة بين تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري والبنك الأفريقي للتنمية ستعزز من قدرة أفريقيا على مواجهة تحديات العمل المناخي والتنموي، وخاصةً التحديات المتعلقة بالتمويل.