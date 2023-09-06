مصرع شخص نتيجة سقوطه من أعلى نخلة فى الدقهلية

لقي شخص في العقد السادس من عمره، مصرعه بعد سقوطه من أعلي نخلة، في مدينة المطرية، شمال محافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفي المطرية تحت تصرف النيابة العامة

وتلقي مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بورود بلاغ من إدارة تأمين المستشفيات، بمستشفي المطرية، بوصول شخص جثة هامدة إدعاء سقوط من علو

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، إلي مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين، مصرع محمد. ع. ص. ر، 56 عاما، عامل في المعهد الأزهري بنين بمدينة المطرية، وذلك نتيجة سقوطه من أعلي نخلة، فارق علي إثرها الحياه

تم نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفي المطرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.