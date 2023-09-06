مصرع سائق فى حادث انقلاب سيارة بترعة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى سائق مصرعه؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة فى مياه ترعة بهنيا بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول محمد ف م ع، 38 سنة، سائق، مقيم بمركز ميت غمر، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة فى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة التى أخطرت لمباشرة التحقيقات.

وتبين حدوث إصابة السائق التى أودت بحياته إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكى يستقلها فى مياه ترعة بهنيا بجوار محطة الصرف بمركز ديرب نجم، وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى، وطلبت تحريات المباحث وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.