إطلاق أولى فعاليات مبادرة "لا للبلاستيك" من بحر مويس بالزقازيق.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور مجدى الحصرى مدير عام الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بمحافظتى الشرقية والإسماعيلية، تنفيذ أولى فعاليات مبادرة "لا للبلاستيك" بالشرقية، من بحر مويس بالزقازيق، حيث استهدفت المبادرة جمع المخلفات الموجودة بالشاطئ، سواء كانت بلاستيكية أو صلبة، كما قام عدد من الشباب المتطوعين بتوعية الأهالى بأهمية الحفاظ على النيل بوجه عام، وتم التركيز على أضرار استخدامات البلاستيك، خاصة المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وتم إطلاق المبادرة بالتعاون مع جمعية شباب الشرقية للتنمية، والمكتب العربى للشباب والبيئة، والهيئة العامة للتنشيط السياحى وبمشاركة شباب جمعية الكشافة البحرية، وممثلين عن حى ثان الزقازيق، وجهاز شؤون البيئة بالشرقية، بالإضافة لممثلين عن مديرية الأوقاف والمنظمات الشبابية والنسائية، والجمعيات الأهلية بمحافظة الشرقية.

وعلى هامش مبادرة " لا للبلاستيك "، تم عقد ندوة حوارية لمناقشة آليات تنفيد أنشطة مبادرة «لا للبلاستيك» بمحافظة الشرقية والعمل على تعظيم نتائجها، وخلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات، أهمها العمل بمنهجيات الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدامات البلاستيك مثل استخدام بدائل البلاستيك الصديقة للبيئة، مثل حقائب القماش أو الورقية، واستخدام قارورة مياه قابلة لإعادة الاستخدام بدلًا من الزجاجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتجنب استخدام أدوات المائدة البلاستيكية قدر الإمكان، والحرص على فصل المخلفات البلاستيكية حتى يمكن إعادة تدويرها، بالإضافة إلى إبراز أهمية تكرار هذه الحملات وتعميمها على فروع النيل داخل المحافظة وبشكل دورى، مع العمل على تكثيف حملات التشجير والتوعية، خاصة لقطاعات الشباب والأطفال، وذلك بحضور احمد محمد عبد المجيد استشارى بيئى بالمكتب العربى للشباب والبيئة والدكتور محمد السيد أرناؤوط بمركز البحوث الزراعية وسمر طلعت أخصائى اعلام بالشرقية والكيميائية فايزة خليل رئيس قسم المياه بجهاز شؤون البيئة بالشرقية.