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مدينة المنصورة الجديدة.. موقع عالمى وأنماط إسكان مميزة فى الدقهلية "صور"

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 02:30 ص
مدينة المنصورة الجديدة.. موقع عالمى وأنماط إسكان مميزة فى الدقهلية "صور" مدينة المنصورة الجديدة
الدقهلية شريف الديب

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يعد مشروع مدينة المنصورة الجديدة، من أهم المشروعات التى تمت فى الدلتا، وذلك لفتح المجال للأجيال القادمة، نظرا لعدم وجود ظهير صحراوى بمحافظة الدقهلية، ويقابل ذلك تقلص الرقعة الزراعية، فكان اختيار موقع مدينة المنصورة الجديدة على الشريط الساحلى بجوار مدينة جمصة هو الأنسب.

وتتوسط مدينة المنصورة الجديدة محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتى فى إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التى شرعت الدولة فى تشييدها، على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر أحد شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، حيث تحوى جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا. وًالتى أفتتح رئيس الجمهورية المرحلة الأولى منها ويديرها هيئة المجتمعات العمرانية من خلال جهاز المدينة.

فهناك أنماط إسكان متعددة وأهم تلك المشروعات منطقة الفيلل وًالبالغ عددها 1149 فيلا «منفصلة ـ متصلة ـ شبه متصلة»، وبها 2103 وحدات وتشمل على: 499 فيلا منفصلة و152 فيلا متصلة و498 فيلا شبه متصلة.

ومشروع الإسكان المتوسط «سكن مصر» ويضم 4707 وحدات سكنية داخل 196 عمارة سكنية، ومشروع «جنة» للإسكان الفاخر ويضم 22232 وحدة سكنية داخل (468) عمارة.


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اليوم السابع بلس



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