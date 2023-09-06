محافظ كفر الشيخ يستقبل وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البيشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أثناء زيارتهم لنقطة مسار العائلة المقدسة داخل المحافظة، ذلك ضمن نشاط مبادرة مسار العائلة المقدسة والتى أطلقتها التنسيقية، دار اللقاء والحديث عن أهم نقاط التطوير بمدينة سخا، وأهم التحديات التي تواجه تفعيل نقطة المسار.

وأبدى محافظ كفر الشيخ، إعجابه بفكرة مبادرات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ودعمه لكل سبل التعاون، مؤكداً على تفعيل وتطوير نقطة مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ والمنطقة المحيطة، تمهيدا لاستقبال الوفود السياحية بالشكل اللائق، مشيراً إلى جهود محافظة كفر الشيخ لتطوير المسار وأهم التحديات التي تواجه استقبال السياح.

جاء ذلك بحضور النائبة هيام الطباخ والنائبة مرثا محروس أعضاء مجلس النواب ، هاجر سعد الدين ، مينا سنبل ، علي حسين ، مازن شقوير، محمد عمران، أحمد عبد العزيز.