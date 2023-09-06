محافظ سوهاج يتفقد مشروع إنشاء "سوق السمك الحضرى" بحى غرب بتكلفة 11 مليون جنيه

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، اليوم الأربعاء، خلال جولته الميدانية بنطاق حي غرب سوهاج، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، مشروع إنشاء سوق السمك الحضري بحي غرب سوهاج، بتكلفة أكثر من 11 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات، بحضور أحمد الشطوري رئيس حي غرب، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان بسوهاج .

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن أعمال مشروع إنشاء سوق السمك بمنطقة نجع مصلح، والذي يقام على مساحة 1200 متر، ويشمل إنشاء 30 محلا تجاريا لبيع الأسماك، بمساحة 15 متر مربع للمحل الواحد، بالإضافة إلى إنشاء ثلاجة عمومية، ومطعم، وغرف إدارية، وغرفة أمن، و3 بوابات.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى للانتهاء من كافة الأعمال، مؤكدا على أهمية المشروع الذي يستهدف نقل بائعي الأسماك بالمنطقة، وتوفير سوق حضري لائق لهم، ضمن خطة الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية، واستبدالها بأسواق حضارية جديدة .