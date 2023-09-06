اليوم السابع
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الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 03:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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محافظ سوهاج: 65% نسبة تنفيذ مشروع "تطوير أعلى مفيض ترعة نجع حمادى"

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 02:33 م
محافظ سوهاج: 65% نسبة تنفيذ مشروع "تطوير أعلى مفيض ترعة نجع حمادى" مشروع تطوير أعلى مفيض ترعة نجع حمادى
سوهاج عمرو خلف

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تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، أعمال المرحلة الثانية من مشروع التطوير الحضارى لمنطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادى، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور المهندسة عبدالحميد وكيل وزارة الإسكان، وأحمد الشطورى رئيس حى غرب سوهاج.
 
واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من وكيل وزارة الإسكان عن الأعمال الجارية بالموقع، والتى تشمل إنشاء موقف للسيارات، وإنشاء 14 محل تجارى، ومسجد، ودورات مياه رجال وسيدات، وغرفة للأمن، وبوابات للدخول والخروج، وذلك على مساحة 8 آلاف متر مسطح وبتكلفة 13 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 65% حتى الآن، وتفقد المحافظ الأعمال الجارية بالموقع، حيث تجرى أعمال التشطيبات النهائية للمحلات التجارية وغرف الأمن والإدارة، بالإضافة إلى عمل المظلات الخاصة بالموقف.
 
ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من المشروع وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، ومراعاة أعلى معايير الجودة فى التنفيذ، مشددا على الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية لجميع العاملين بالموقع، مؤكدا على أهمية المشروع فى الحفاظ على البيئة والقضاء على العشوائيات وخلق بيئة حضارية، حيث من المقرر أن يتم نقل موقف جهينة وغرب سوهاج من شارع سيالة أولاد نصير إلى الموقع الجديد أعلى المفيض.
 
 
يذكر أن المرحلة الأولى من المشروع شملت تغطية المفيض بداية من طريق ترعة نجع حمادى وحتى مدرسة أسماء بنت أبى بكر، ساهمت فى توفير مساحة 45 ألف متر مسطح تم استغلالها لاقامة مجمع مواقف، ومحلات تجارية، ومسجد.

سوهاج

محافظ سوهاج

الاسكان

ترعة نجع حمادى

اولاد نصير



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