محافظ المنيا يلتقى وفد المكتب الفنى لقداسة البابا تواضروس الثانى

التقى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم الأربعاء، وفد المكتب الفنى لقداسة البابا تواضروس الثانى بحضور النائب الدكتور هانى عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك لخدمة أبناء المحافظة.

رحب المحافظ بزيارة الوفد للمنيا، مؤكدا على دعم أواصر التعاون والترابط بين أبناء الوطن الواحد الذى ينعم فى ظل القيادة السياسية بالأمن والأمان فى نسيج مترابط تغمره المحبة والسلام، وأشار المحافظ إلى سعيه الدائم لتعزيز التواصل مع كافة فئات وأطياف المجتمع للنهوض بالمحافظة، وتحقيق التنمية والنهضة فى كافة المجالات والتى تتحقق دائما بالمحبة والصداقة والعمل المشترك.

من جانبه، عبر الوفد عن خالص شكرهم وتقديرهم لجهود ومتابعة محافظ المنيا لكافة الملفات والقطاعات الخدمية بالمحافظة، متمنيين له دوام التوفيق والسداد، مؤكدين على روح المحبة والسماحة والإخاء التى تربط نسيج الشعب المصرى على مر الأجيال.