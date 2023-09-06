محافظ الشرقية يعلن افتتاح محطتى معالجة صرف قتنير والصوالح بفاقوس

الشرقية- إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات مركز فاقوس بتكلفة 721 مليون و600 ألف جنيه، جاهزين للإفتتاح ضمن 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات مختلفة ، بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام ، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير مركز شباب منية المكرم بتكلفة 2 مليون و 300 ألف جنيه، لافتاً إلى أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من أعمال إنشاء مدرسة فاقوس الرسمية للغات المتميزة (28) فصل بتكلفة 12 مليون جنيه.

مدرسة الحلوفي / س (14 فصل) بتكلفة 4 ملايين جنيه،و مدرسة السماعنة/ ب (10 فصول ) بتكلفة 4 ملايين جنيه، و مدرسة علي زريق/ س (11 فصل) بتكلفة 6 ملايين و500 ألف جنيه، ومدرسة السنيطة / ب (14 فصل) بتكلفة 5 مليون جنيه، و مدرسة عزبة الطرابيه/ س (11 فصل) بتكلفة 6 ملايين جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحى تم الانتهاء من مشروع محطه معالجة الصوالح طاقه 22 الف م3/ يوم لخدمة قرى (الجعافرة- الخطارة الصغرى - الهيصمية - سوادة - الصوالح - الاخميين - النمروط - منزل نعيم بفاقوس) ، ومحطه معالجة قنتير مركز فاقوس بطاقة 10 آلاف م3/ يوم بتكلفة إجمالية بلغت 576 مليون و800 ألف جنيه، وفي قطاع الكهرباء تم الانتهاء من لوحه توزيع الصالحية القديمة بتكلفة 105 ملايين جنيه.