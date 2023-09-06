اليوم السابع
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الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 01:26 م
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محافظ الشرقية يتفقد العاملين بالمنشآت الخدمية بقرى مركز أبو حماد

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 01:00 م
محافظ الشرقية يتفقد العاملين بالمنشآت الخدمية بقرى مركز أبو حماد جانب من الزيارة
الشرقية - إيمان مهنى

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فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العاملين بمركز طب الأسرة بقرية العباسة التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المركز، والتأكد من إلتزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية.
 
اطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف، ليقرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين قائلاً " أنه من غير المقبول أن يأتي المريض للحصول على الخدمة الطبية ولا يجد طبيباً أو ممرضاً في استقباله لتأديتها إليه بالشكل المرضي مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ولن يقبل بتقصير موظف في اداء عمله".
 
وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتكثيف لجان المرور والمتابعة علي المنشآت الصحية وخاصة بالقرى والتوابع لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.
 
وحرص محافظ الشرقية على تفقد مركز شباب القرية للتأكد من فتح أبوابه أمام أبناء القرية وممارستهم للأنشطة الرياضية والثقافية، مؤكداً أن مراكز الشباب ‏تُساهم في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً وكذلك تنمية ‏قدراتهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة بالإضافة إلى ‏استثمار أوقات ‏فراغهم ‏وطاقاتهم ‏وتوجيهها لخدمة المجتمع.
 
وتوجه محافظ الشرقية، لقرية سويد التابعة للوحدة المحلية بالحلمية وتفقد عدد من شوارع القرية لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة اول بأول لخلق جو صحي وبيئي للمواطنين، موجهاً رئيس الوحدة المحلية بتسوية واستعدال الشوارع باستخدام الجليدر وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بشوارع القرية.
 
وأصدر محافظ الشرقية تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.
 
كما توجه محافظ الشرقية، لمتابعة سير انتظام العمل بمدرسة التمريض بأبو حماد ليفاجئ بغلق أبوابها وعدم تواجد العاملين بمقر عملهم ليقرر أيضا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير المتواجدين 
 
وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لكافة مراكز تقديم الخدمة بنطاق المحافظة لمتابعة منظومة العمل ورفع مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
 

الشرقية

ابوحماد

مركز طب الاسرة بالعباسة

اخبار الشرقية



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