محافظ الشرقية يسلم 35 عقد عمل لذوى القدرات والهمم بالقطاع الخاص

الشرقية - إيمان مهنى

سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 35 عقد عمل لراغبي العمل من ذوي الهمم (قادرون باختلاف) بالقطاع الخاص وذلك في احتفالية نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية العمل بالشرقية بقاعة الإجتماعات بالديوان العام في حضور المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات و أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة لافتا إلي أن برنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية قدم قروض بقيمة 3 مليار و108 مليون جنيه لتوفير 55 ألف و 417 فرصة عمل للشباب الجاد من خلال تنفيذ 18 ألف و 924 مشروعاً للشباب بالإضافة إلى ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من قروض ومنح للشباب لإقامة مشروعاتهم , موجهاً القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها وذلك بهدف الحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى الدخل ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.